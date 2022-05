Incendio a Milano, furgone in fiamme in strada: fumo nero e boati

Incendio mercoledì pomeriggio a Milano. Poco dopo le 13, stando alle prime informazioni finora fornite dai vigili del fuoco, un furgone parcheggiato in via Assietta è andato a fuoco.

Il rogo ha causato una densissima colonna di fumo nero visibile su tutta la zona nord della città e i residenti hanno avvertito distintamente almeno quattro boati. Le fiamme sono state spente dai pompieri, subito intervenuti sul posto.

Non vengono segnalati feriti e non è stato necessario l'intervento dei soccorritori del 118. Ancora da accertare le cause dell'incendio.