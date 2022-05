Incendio in centro a Milano: fiamme devastano un appartamento

Un appartamento di via Benedetto Marcello (zona Stazione Centrale) è stato devastato da un incendio nel pomeriggio di sabato 21 maggio. Il rogo, divampato al quarto piano di un palazzo al civico 93, è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e non risultano feriti.

Tutto è accaduto intorno alle 16:40, come riferito da via Messina. Sul posto sono intervenute diversi mezzi del 115 tra cui un'autobotte e un'autoscala. I pompieri, una volta arrivati, hanno evacuato tutti i condomini e iniziato a spegnere le fiamme. Le operazioni si sono concluse intorno alle 17:15.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il rogo, sul caso sono in corso accertamenti da parte degli uomini di via Messina. Per permettere le operazioni parte di via Marcello è stata chiusa al traffico dalla polizia locale.