Incendio nell'edificio occupato abusivamente, Rocca (FdI): "Tante segnalazioni inascoltate"

“Nonostante le numerose segnalazioni dei residenti, le denunce in Municipio 8 e in Consiglio comunale, lo stabile di proprietà comunale abbandonato e occupato abusivamente da giovani magrebini questo pomeriggio è andato a fuoco”.

Lo dichiara Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, dopo l'incendio che ha coinvolto lo stabile (un ex asilo) in via Ugo Betti (Gallaratese) occupato illegalmente da qualche tempo. Sul posto per spegnere il rogo i vigili del fuoco con un'autoscala; presente anche una pattuglia della polizia locale.

Il consigliere Luca Bonomi, tra i primi esponenti del Municipio 8 presenti sul luogo, aggiunge in una nota: “Una situazione di degrado e illegalità denunciate dall’inizio di questa consiliatura, tante parole e zero fatti in merito all’immobile comunale abbandonato in via Betti, in mezzo ai condomini; neanche la messa in sicurezza dell’edificio richiesta già da un anno tramite mia mozione in Consiglio di Municipio 8. I residenti chiedono una soluzione definitiva, demolire l’immobile con probabile presenza di amianto e realizzare un giardino per il quartiere”.