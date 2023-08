18 persone evacuate da via Bisnati dopo l'incendio al palazzo di MM

Sono 18 le persone evacuate dagli appartamenti di via Bisnati 7, il condominio in zona Bruzzano di proprietà del Comune di Milano in cui, nella notte tra sabato 19 e domenica 20 agosto, si è verificato un incendio. Palazzo Marino si è attivato, insieme a MM e Protezione civile comunale, per trovare una soluzione abitativa per tutti loro, che vivevano in appartamenti dichiarati inagibili a causa dell'incendio.

Le 18 persone sono state ospitate in alberghi della zona, a partire dalla notte tra domenica e lunedì, e hanno ricevuto il supporto della Protezione civile. Lo fa sapere l'amministrazione con una nota. "Qualora le verifiche dei prossimi giorni indicheranno la necessità di soluzioni di più lungo periodo queste verranno valutate e decise di concerto con gli inquilini", si legge.

Le fiamme

Le fiamme sono divampate alle due e un quarto di notte a partire da uno degli appartamenti, posto al sesto piano. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco per domarle. Evacuato lo stabile (di otto piani), alcuni alloggi sono stati dichiarati inagibili. Un 41enne e un 43enne sono stati portati al pronto soccorso, uno per ustioni alla mano, l'altro per intossicazione dal fumo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.