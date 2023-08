Incendio in via Bisnati, è giallo: "Non usciva acqua dai bocchettoni"

È giallo sull'incendio scoppiato sabato sera presso lo stabile comunale di via Bisnati 7, in zona Bruzzano, a partire (da quel che si è saputo) da un balcone al sesto piano, in seguito al quale 18 residenti sono stati evacuati e pernotteranno in hotel a spese del Comune di Milano. I vigili del fuoco stanno ancora esplorando i dettagli della dinamica. Tutte le attenzioni si concentrano sull'impianto antincendio dello stabile. La denuncia arriva a MilanoToday da Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega: "Mi informano che (l'impianto) abbia creato problemi proprio ai vigili del fuoco al momento di dover spegnere le fiamme, poiché i bocchettoni non erogavano acqua".

Piscina aveva chiesto un sopralluogo di commissione presso lo stabile (effettuato il 25 maggio) poiché erano stati segnalati numerosi problemi, tra soffitti che cedevano e infiltrazioni che provocavano muffa, ma anche l'assenza di estintori ai piani.

Impianto nuovo

L'impianto era relativamente nuovo e, a fine luglio, aveva ottenuto il certificato prevenzione incendi. Tuttavia gli estintori sarebbero stati ancora assenti durante l'intervento dei pompieri (forse perché rubati nel giro di poco tempo), e la mancanza di acqua dai bocchettoni avrebbe tardato le operazioni di spegnimento. "Il tema è come abbia fatto un impianto nuovo, con lavori appena effettuati e certificato appena ottenuto, a non funzionare. Com'è stato fatto il collaudo?", si chiede Piscina.