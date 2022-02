Incendio nelle case Aler di via Bolla: "Illegalità e pericolosità"

Incendio nelle case Aler di via Bolla. A bruciare nel weekend appena trascorso alcune cantine piene di immondizia. Sul posto i vigili del fuoco.

"Da circa 6 anni - afferma il vice presidente municipio 8, Fabio Galesi (Pd) - abbiamo depositato un esposto in procura denunciato la situazione di illegalità e pericolosità di stabilità e inagibilità dello stabile. Da Regione Lombardia e Aler totale silenzio in questi 10 anni... Ma c'è qualcuno che si prenda la responsabilità civile e penale per le condizioni degli stabili Aler? (...) Credo che Regione e Aler ora debbano spiegazioni del loro lassismo!".

In base a una prima ricostruzione, sembra che a causare il rogo sia stato un corto circuito. Per fortuna non ci sono stati feriti e i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme prima che si estendessero ad altre aree dell'edificio.