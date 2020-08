Milano, incendio nel "b&b" in centro: 6 mezzi dei pompieri sul posto, palazzo evacuato

Paura nella notte tra martedì e mercoledì in via Pietro Borsieri, nel cuore del quartiere Isola a Milano. Per cause ancora in corso di accertamento, ma con ogni probabilità si è trattato di un "incidente domestico", un incendio è divampato nell'appartamento nella mansarda del condominio al civico 11, una casa adibita a "bad and breakfast" e affittata ai turisti.

La prima telefonata al centralino dei vigili del fuoco è arrivata alle 3.45 e sul posto sono immediatamente intervenute sei squadre dei pompieri, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo, arrivando all'ultimo piano con l'autoscala.

I caschi rossi hanno evacuato tutto il condominio, ma fortunatamente non si hanno notizie di feriti o di intossicati dal fumo. Presente sul posto anche un'ambulanza del 118 per fornire eventuale assistenza ai vigili del fuoco.