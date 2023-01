Incendio a Milano, fiamme nell'ex residence: evacuate oltre 50 persone

Incendio lunedì mattina in via Cavezzali a Milano. Il rogo, divampato verso le 5, è scoppiato nel condominio al civico 11, il palazzo nell'ex residence "Jolly" che da anni fa i conti con abbandono e degrado, nonostante un veccho blitz - il più "muscolare" dei tanti effettuati - andato in scena nell'ormai lontano 2018.

L'incendio, stando alle prime informazioni fonite dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, si è verificato al quarto piano, dove erano ammassati dei rifiuti. L'edificio, alto 10 piani, è stato parzialmente evacuato, con tutti gli appartamenti dei piani superiori che sono stati svuotati. In strada oltre 50 persone.

Non vengono comunque segnalati feriti, né intossicati. Sul posto sono presenti sei squadre dei pompieri, al lavoro per domare il rogo e gestire l'evacuazione. Ancora sconosciute le cause delle fiamme in quello che negli anni è stato ribattezzato il "buco nero" di Milano.