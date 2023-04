Un altro incendio in via Cavezzali: 22 persone evacuate nella notte

Ennesimo incendio nell'ex residence di via Cavezzali 11 a Milano. Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile, intorno all'una, 22 persone sono state evacuate dal 7° piano. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile e 118.

A causare il rogo, riferiscono gli agenti della locale, sarebbe stato un allacciamento abusivo all'elettricità sul pianerottolo. Le dieci famiglie residenti al 7° piano sono state tutte fatte uscire in strada. Tre persone sono rimaste leggermente intossicate, venendo soccorse dal personale delle ambulanze; dopo aver ricevuto ossigeno sul posto, comunque, non hanno avuto bisogno di essere portate in ospedale.

Il rogo è stato domato in poco tempo dai vigili del fuoco. Tredici degli evacuati sono stati accolti nel dormitorio di viale Ortles. Le altre nove persone, invece, hanno trovato ospitalità da amici e parenti.