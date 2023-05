Ennesimo incendio in via Cavezzali: spazzatura in fiamme

Ancora un incendio in via Cavezzali 11. L'ex residence, da anni tormentato da degrado e criminalità, è stato per l'ennessima volta teatro di un rogo. L'accaduto all'alba di venerdì 26 maggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo velocemente. Non c'è stato bisogno di evacuare i residenti, anche perché le fiamme si sono sviluppate su un pianerottolo e non all'interno di un appartamento. A bruciare un cumulo di rifiuti. In corso gli accertamenti per capire se l'origine dell'incendio sia dolosa o meno.

Il rogo è solo l'ultimo di una lunga serie nel famigerato palazzo. All'inizio dello scorso aprile, 22 persone erano state evacuate per via di un altro incendio causato da un allacciamento abusivo all'elettricità su un pianerottolo al 7° piano. Per fortuna, nessuno era rimasto ferito.