Appartamento in fiamme: 50 persone evacuate e 4 operai intossicati

50 persone evacuate e 4 operai finiti all'ospedale per un'intossicazione da fumo. Questo il bilancio dell'incendio scoppiato nella serata di giovedì 22 settembre, verso le 19, in un appartamento di via Tommaso Cazzaniga 6 a Milano, zona Crescenzago.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre e il 118. Il rogo è scoppiato al terzo dei sei piani dell'edificio, che è stato fatto evacuare per precauzione. Quattro operai che stavano lavorando nel palazzo e che hanno cercato di spegnere le fiamme sono stati soccorsi e portati in ospedale per un'intossicazione da fumo. Nessuno di loro è grave.

A un'ora e mezza dall'inzio dell'intervento, l'incendio è stato domato e le famiglie sono potute rientrare nelle loro abitazioni. Ancora da accertare le cause del rogo.