Cortocircuito dall'albero di Natale: casa distrutta da un incendio, palazzo di 8 piani evacuato

L'albero in fiamme, la casa distrutta e l'intero palazzo evacuato. Incendio nella notte tra venerdì e sabato in un palazzo di via Cilea a Milano. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, il rogo è divampato verso le 3.30 nel condominio al civico 154, in zona Gallaratese.

Le fiamme si sono sviluppate in un'abitazione al secondo piano, dove vivono moglie e marito, 58 anni lei, 63 lui. I pompieri intervenuti sul posto con cinque squadre hanno evacuato a scopo precauzionale tutti i 21 residenti dello stabile, di otto piani, e hanno lavorato a lungo per domare l'incendio. I proprietari dell'appartamento sono stati entrambi ricoverati al pronto soccorso del San Carlo in codice verde: hanno inalato del fumo ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Stando a quanto accertato dalla polizia e dagli stessi vigili del fuoco, l'incendio sarebbe partito da un cortocircuito delle luci dell'albero di Natale. La casa di moglie e marito è stata dichiarata inagibile, mentre gli altri inquilini sono potuti rientrare nelle loro case all'alba.

Venerdì pomeriggio un altro grosso incendio si era verificato in via Ripamonti a Milano. Lì a bruciare era stato il tetto in legno del palazzo al civico 186. Anche in quel caso il condominio era stato evacuato, ma nessuno era rimasto ferito.