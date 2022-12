Incendio in un condominio di 8 piani: fiamme nella notte, 2 feriti e palazzo evacuato

Incendio nella notte tra venerdì e sabato in un palazzo di via Cilea a Milano. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme sono divampate verso le 3.30 nel condominio al civico 154.

Il rogo ha interessato un'abitazione al secondo piano, pesantemente danneggiata dalle fiamme. I pompieri intervenuti sul posto con cinque squadre hanno evacuato a scopo precauzionale tutti i residenti dello stabile, di otto piani, e hanno lavorato a lungo per domare l'incendio. Due persone, stando a quanto appreso, sono state ricoverate in ospedale: le loro condizioni non destano comunque preoccupazione. Ancora ignote, al momento, le cause del rogo.

Venerdì pomeriggio un altro grosso incendio si era verificato in via Ripamonti a Milano. Lì a bruciare era stato il tetto in legno del palazzo al civico 186. Anche in quel caso il condominio era stato evacuato, ma nessuno era rimasto ferito.