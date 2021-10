Incendio in un appartamento a Milano: evacuato intero palazzo

Incendio in un appartamento di Milano verso mezzanotte di giovedì 14 ottobre. A bruciare un'abitazione piena di tessuti e altro materiale combustibile. Subito dopo lo scoppio del rogo, sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, che hanno evacuato l'intero edificio, in via Cogne, periferia nord di Milano.

Le fiamme hanno devastato la casa, al primo di sei piani, distruggendo parzialmente, a causa dell'eccessivo calore, persino le pareti. Autoscala e carrosoccorso dei vigili del fuoco hanno domato l'incendio. Sul posto anche il personale del 118, che ha trasportato due anziani, residenti dell'appartamento bruciato, e altri due condòmini all'ospedale: nessuno di loro fortunatamente ha riportato conseguenze gravi.

Sempre in via Cogne, a febbraio del 2018, un grave incendio era scoppiato in un altro palazzo, provocando la morte di Haitam Errafi, un ragazzino che aveva soltanto 13 anni. Il piccolo, svenuto a causa del fumo, era stato salvato dalle fiamme ma dopo il trasporto in ospedale in condizioni disperate, era spirato.