Incendio in via Correnti: ragazza salvata dal tetto

Per evitare le fiamme, una ragazza è salita sul tetto di un palazzo, da dove i vigili del fuoco l'hanno portata in salvo. Incendio al quinto e ultimo piano di un palazzo in via Cesare Correnti, zona Carrobbio, nella serata di giovedì 7 luglio, intorno alle 20.

L'intervento dei vigili del fuoco è stato reso difficile dalla presenza dei cavi del tram, che ostacolavano l'avvicinamento delle autoscale. Il rogo è partito da un appartamento, estendendosi al palazzo. Le fiamme sono divampate in un appartamento e hanno invaso l'edificio.

I vigili del fuoco hanno portato in salvo una giovane che si era rifugiata sul tetto e altri tre inquilini bloccati all'interno del palazzo, nel sottotetto, per via del fumo. Una sola persona è rimasta lievemente intossicata, venendo trasportata in codice verde al Fatebenefratelli.