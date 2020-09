Incendio nella notte in un appartamento all'ottavo piano a Milano

Un incendio è scoppiato la scorsa notte in via Almerico da Schio (Lorenteggio), all'altezza del civico 5, in una palazzina. Per cause da accertare, infatti, un appartamento ha preso fuoco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco intorno alle 21.15 con un'autopompa per spegnere il rogo. Sono state chiamate anche, dalla centrale operativa del 118, un'automedica e un'ambulanza. Non dovrebbero, però, secondo i primi riscontri, esserci feriti gravi o intossicati.

Molti residenti della zona, già intorno alle 19, aveva iniziato a sentire un forte odore di bruciato. Poi la scoperta delle fiamme. L'incendio è stato domato.

Sono in corso ora le verifiche per l'agibilità e stabilire cause e responsabilità.