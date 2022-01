Incendio in centro a Milano, fiamme in un palazzo di via della Spiga

Incendio in via della Spiga a Milano nella mattinata di lunedì 17 gennaio. Le fiamme, come riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, sono divampate intorno alle 11 all'interno del cortile del civico 36 e hanno interessato un'automobile e il locale spazzatura del palazzo.

Le lingue di fuoco sono state spente in pochi minuti dai pompieri. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati ma solo danni agli oggetti.