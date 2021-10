Incendio a Milano, tetto in fiamme: edificio evacuato

Un tetto in fiamme e un palazzo di sette piani evacuato. Incendio in un edificio di via Denti, zona Città Studi, nel pomeriggio di martedì 26 ottobre.

A lanciare l'allarme, intorno alle 15.30, sono stati alcuni operai che stavano lavorando alla guaina di copertura del tetto, la parte dell'immobile coinvolta nel rogo.

Sul posto sono accorse quattro squadre dei vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare interamente la struttura in via precauzionale e, al contempo, hanno domato le fiamme. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio: non si segnala nessun ferito.