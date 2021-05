Incendio in centro a Milano, fiamme in un appartamento in via Dezza: densa nube di fumo

Un incendio è divampato al settimo piano di un palazzo al civico 24 di via Dezza a Milano (Zona Washington) nella mattinata di giovedì 6 maggio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 10:15, come riferito da alcuni testimoni. Le fiamme, che hanno distrutto un appartamento, hanno sollevato una densa nube di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi e hanno lavorato per domare le lingue di fuoco.

Tutti i residenti del palazzo sono stati evacuati e per il momento non si segnalano né feriti né intossicati, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo, sul caso sono in corso accertamenti.