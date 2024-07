Incendio in un palazzo a Milano, intossicato un neonato

Attimi di terrore lunedì pomeriggio a Milano. In un appartamento di un palazzo di via Ennio, tra Porta Romana e Calvairate, è scoppiato un incendio. Una famiglia che abita al piano superiore si è ritrovata nella nube di fumo e ha deciso di rifugiarsi sul balcone. Con i due genitori c'era un neonato di soli cinque giorni che è rimasto lievemente intossicato.

I tre sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco che, grazie all'autoscala, sono saliti fino al balcone. Il piccolo è stato portato alla clinica De Marchi per precauzione, ma non ha subìto conseguenze. Anche un ragazzo di 17 anni è stato portato in ospedale per un controllo.

Stando a quanto riportato dai vigili del fuoco, l'incendio è scoppiato nella cucina di un appartamento al settimo piano. Le fiamme sono state domate dai pompieri in breve tempo. Non sono ancora chiare le cause del rogo.