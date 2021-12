Incendio in via Feraboli a Milano: furgone distrutto dalle fiamme

Un furgone è stato avvolto e distrutto dalle fiamme in via Feraboli a Milano (zona Gratosoglio) nel pomeriggio di martedì 21 dicembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 18, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale, sul posto insieme agli agenti della questura. Per il momento non è chiaro cosa abbia fatto divampare le lingue di fuoco, non è escluso che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. Non si sono registrati né feriti né intossicati.