Incendio a Milano, appartamento distrutto dalle fiamme: un ferito e asilo evacuato

Incendio a Milano in un appartamento di via Gran San Bernardo, zona Cenisio, nella tarda mattinata di giovedì 7 gennaio, verso mezzogiorno. Dopo che un rogo è scoppiato al terzo piano di un edificio bruciando un'abitazione, sul luogo sono accorsi vigili del fuoco, con cinque mezzi e altrettante squadre, e 118, con due ambulanze e un'automedica.

In via precauzionale è stato subito evacuato l'asilo comunale all'interno del palazzo. Un signore di 80 anni è rimasto coinvolto nell'incendio riportando ustioni di primo grado a volto, torace e braccio. Al momento dell'arrivo dei soccorritori era comunque lucido e reattivo. Dopo avergli prestato le prime cure sul posto, gli operatori l'hanno trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.

Una volta domate le fiamme i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare le cause dell'incendio, che sembra abbia avuto origine nella cucina dell'appartamento, saranno affidati ai vigili del fuoco, che al momento stanno ancora operando sul posto.