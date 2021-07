Incendio a Milano, fiamme devastano un appartamento di un palazzo di via Imbonati

Un incendio è divampato in via Carlo Imbonati 15 a Milano (zona Maciachini) nel pomeriggio di mercoledì 14 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 18:15, come appreso da MilanoToday. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento nella mansarda di un palazzo di sei piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con due autopompe e un'autoscala per un totale di cinque squadre.

Per il momento non si registrano né persone ferite né intossicate. Lo stabile è stato evacuato e via Imbonati è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni dei vigili del fuoco.