Frigo va in cortocircuito: casa in fiamme, tre donne intossicate

La "scintilla" dal frigorifero e le fiamme. Incendio sabato pomeriggio in un appartamento nel condominio al civico 67 di via Carlo Imbonati, in zona Dergano. Stando a quanto finora appreso, il rogo è divampato poco dopo le 15.30 nell'abitazione al primo piano dello stabile.

Nella casa in quel momento si trovavano tre donne: una 63enne e una 42enne, entrambe cittadine egiziane, e una ragazzina di 13 anni, nata in Italia. Le tre, soccorse dalla polizia e dai vigili del fuoco, sono poi state accompagnate al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione ma sono rimaste intossicate a causa del fumo sprigionato dalle fiamme.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, l'incendio sarebbe partito da un frigorifero, con ogni probabilità a causa di un cortocircuito. Da lì il rogo si è poi esteso al resto dell'appartamento.