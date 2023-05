Ancora un incendio a Milano, una donna in ospedale

Ancora un grosso incendio a Milano, dopo l'esplosione di un furgone con bombole d'ossigeno in Porta Romana. Intorno alle 20.30 di venerdì, infatti, un rogo si è sviluppato in un appartamento al piano rialzato di un palazzo di 8 piani in via Ippocastani, un edificio Aler.

Il fatto è avvenuto intorno alle 20.30. L'appartamento, come hanno riportato i vigili del fuoco, era pieno di materiale vario accumulato. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei pompieri. La donna che abita nell'alloggio è stata trasportata al San Carlo. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Sono giunti anche il 118, la polizia, la polizia locale e la società del gas. Non ci sono altri feriti o intossicati.