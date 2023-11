Incendio a Milano, appartamento devastato dalle fiamme: evacuato un palazzo

Un appartamento al quarto piano di un palazzo al civico 14 di via Lomellina a Milano (zona Acquabella) è stato devastato da un incendio nella mattinata di martedì 21 novembre.

Tutto è successo poco prima delle 6, come reso noto dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano. Le fiamme, per cause ancora da accertarsi, hanno interessato un appartamento al penultimo piano del palazzo. L'edificio è stato evacuato dai pompieri, sul posto con quattro mezzi e 20 uomini. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.

L'abitazione è stata completamente devastata dalle fiamme, ma anche gli appartamenti speculari al terzo e quinto piano del condominio sono stati dichiarati inagibili. Nel corso della mattinata gli altri abitanti hanno potuto fare rientro nelle loro case. Al vaglio degli esperti le cause che hanno portato al rogo. In questo momento gli esperti del 115 sono presenti con un'autopompa del distaccamento di Benedetto Marcello per le attività di smassamento dei locali.