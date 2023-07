Incendio a Milano, fiamme su un balcone di via Macchi

Incendio in via Macchi a Milano nella notte tra martedì e mercoledì 5 luglio. Le fiamme, più nel dettaglio, sono divampate intorno alle 4 su un balcone al primo piano di un condominio al civico 65 e sono state spente dai vigili del fuoco che proprio in quei frangenti stavano gestendo decine di interventi causati dalla bomba d'acqua.

Il rogo non ha causato grossi danni ed è stato spento dopo pochi minuti da una squadra di Via Messina intervenuta con un'autopompa serbatoio. Non si registrano né feriti né intossicati, ma solo limitati danni alle cose.