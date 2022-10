Incendio in un palazzo di Milano: 9 adulti e 3 bimbi finiscono in ospedale

12 persone, 8 adulti e 3 minori, finite in ospedale. Questi gli effetti di un incendio scoppiato verso le 19 di sabato 8 ottobre in un appartamento di uno stabile di quattro piani in via Macedonio Melloni 4, zona est di Milano.

Sul posto sono intervenuti 118, con sei ambulanze e un'automedica, e 5 squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a domare le fiamme abbastanza rapidamente. Undici in totale le persone intossicate; mentre una è stata soccorsa per un trauma alla spalla. Nessuno, per fortuna, è in gravi condizioni: sette sono state trasportate in codice giallo e cinque in verde agli ospedali Fatebenefratelli, San Raffaele, Niguarda, Policlico, San Carlo e alla clinica di Città Studi.

In base a una prima ricostruzione, sembra che le fiamme siano partite da un balcone al piano rialzato per poi propagarsi. Il fumo si sarebbe dapprima diffuso nella tromba delle scale e poi sarebbe entrato anche in alcune abitazioni, intossicando gli inquilini.