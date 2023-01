Palazzo del centro di Milano evacuato per un incendio

Paura all'alba di martedì mattina per una famiglia con una bambina di quattro anni, che era tra le circa 20 persone che sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco dopo che sul tetto dello palazzo storico di via Manzoni 43 è scoppiato un incendio.

Sul posto, intorno alle 5.20, sono accorsi cinque mezzi dei vigili del fuoco e il 118. Una donna di 30 anni, un uomo di 61, un'altra signora di 57 e la bimba sono stati soccorsi, ma non c'è stato bisogno di trasferire nessuno di loro all'ospedale.

A circa due ore dallo scoppio del rogo, che è stato domato, i vigili del fuoco stanno ancora effettuando le ultime operazioni per la messa in sicurezza del palazzo. Le fiamme, scoppiate per motivi ancora da accertare, hanno coinvolto il tetto dell'edificio di tre piani.