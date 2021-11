Incendio in via Mar Jonio, fiamme devastano un appartamento

Incendio in un condominio via Mar Jonio a Milano (zona Segesta) nella mattinata di venerdì 19 novembre. Le lingue di fuoco, secondo quanto riferito dai pompieri del comando provinciale di Milano, sono divampate intorno alle 7:45 al quarto e ultimo piano di un palazzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con due autopompe; il rogo è stato domato in pochi minuti senza che il palazzo fosse evacuato; non si registrano né feriti né intossicati. Per il momento non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme.