Incendio in via Marostica a Milano: fiamme devastano un'auto e uno scooter

Un'auto e uno scooter sono stati distrutti da un incendio scoppiato in via Marostica a Milano (zona Bande Nere) nella notte tra domenica e lunedì 1° agosto.

Le lingue di fuoco hanno iniziato ad ardere intorno alle 4 del mattino, come riferito dalla centrale operativa di via Messina. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha domato il rogo, fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.

Ancora da chiarire cosa abbia fatto scoppiare l'incendio, sul caso sono in corso accertamenti.