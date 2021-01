Incendio in via Martinelli a Milano, fiamme in un cantiere della M4: alta colonna di fumo

Incendio nel cantiere della metropolitana M4 di Milano di via Guido Martinelli (zona San Cristoforo) nel pomeriggio di giovedì 14 gennaio. Il rogo, come appreso da MilanoToday, ha interessato un capanno in cui sono ricoverati mezzi e attrezzature.

Le lingue di fuoco si sono scatenate intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Secondo quanto riferito da via Messina l’incendio sarebbe sotto controllo e i pompieri starebbero spegnendo gli ultimi focolai.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Fortunatamente non risultano né feriti né intossicati. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scatenare le fiamme. Sul caso sono in corso accertamenti.