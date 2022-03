Milano, bruciano in un altro incendio uno scooter e due auto

Ancora un altro incendio nel quale rimangono bruciati veicoli parcheggiati in strada. Dopo i due roghi scoppiati nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 marzo, a circa 4 ore di distanza, tra via Gian Galeanno e via Marghera, nella tarda serata del 22, in via Martinetti, zona Gambara, le fiamme hanno devastato uno scooter e due auto.

L'incendio, scoppiato poco prima delle 23 e domato dai vigili del fuoco, è partito da uno scooter per poi coinvolgere due auto, un'Alfa Romeo e una Seat, e arrivare fino alla finestra di un ufficio al piano terra, facendo esplodere i vetri. Sul posto la polizia di Stato, che stava già indagando sui due roghi della notte prima.

Per tutti e tre gli incendi, tra i quali non si sa se vi sia un collegamento, rimangono oscure le origini e non è ancora chiaro se possano essere di origine dolosa. Quelli della notte di martedì erano scoppiati tra Ticinese e Wagner, a circa 3 chilometri di distanza, danneggiando tre scooter e una bici; mentre il rogo di martedì sera ha bruciato a un paio di chilometri dal secondo. Proseguono gli accertamenti della questura.