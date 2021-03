Via Melchiorre Gioia, incendio vicino a cabina elettrica: sul posto i vigili del fuoco

Il rogo, scoppiato sul balcone di un palazzo, è stato domato e la zona messa in sicurezza. Ad accorrere anche la polizia di Stato

Incendio in via Melchiorre Gioia (foto Gorgoglione/MilanoToday)

Pericolo in via Melchiorre Gioia per un condizionatore su un balcone che è andato a fuoco rischiando di coinvolgere nell'incendio anche una cabina elettrica adiacente. Sul posto nella tarda mattinata di giovedì, all'altezza dell'istituto salesiano sant'Ambrogio Opere don Bosco, due mezzi dei vigili del fuoco e la polizia di Stato.

Probabilmente a causa di un malfunzionamento, dal condizionatore ha iniziato a uscire una grossa quantità di fumo, che si è levato al cielo in una lunga colonna avvistata dagli automobilisti sulla via anche a distanza di alcune centinaia di metri. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e i vigili del fuoco sono riusciti velocemente a spegnere il rogo.

Ad intervenire sul luogo anche gli addetti del gestore dell'energia elettrica, ai quali sono affidati i controlli sulla cabina, che è stata comunque già messa in sicurezza dai caschi rossi.