Auto incendiate a Milano, danneggiata la facciata di un palazzo. Chiusa la strada

Due auto (entrambe Smart) si sono incendiate a Milano, domenica pomeriggio, in via Meucci all'altezza del civico 83, in zona Crescenzago. È successo intorno alle due.

Lo comunicano i vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente sul posto con un'autopompa e un'autoscala da Sesto San Giovanni e un'autobotte dalla sede di via Messina. Oltre alle due auto incendiate, se ne sono danneggiate altre tre, parcheggiate nelle vicinanze, nonché la facciata di un edificio in ristrutturazione sul marciapiedi opposto.

VIa Meucci è stata chiusa al traffico.