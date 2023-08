Ragazzino accende un petardo e scappa: bruciate 5 auto e la facciata di un palazzo

Il petardo acceso sotto una macchina, forse ignorando le possibili conseguenze. Poi la corsa con l'amico. E le fiamme che divampano e bruciano tutto. Sembra sia stato doloso il rogo che domenica pomeriggio ha coinvolto cinque auto e la facciata di un palazzo in ristrutturazione in via Meucci, in zona Crescenzago.

L'allarme è scattato verso le 14.30, quando i residenti hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine e ai vigli del fuoco, che in pochi minuti hanno domato le fiamme. Pesante comunque la conta dei danni: due Smart completamente carbonizzate, altri tre veicoli pesantemente danneggiati e l'esterno di un edificio in ristrutturazione annerito dal rogo.

Per accertare le cause dell'incendio sono al lavoro i caschi rossi e i poliziotti delle volanti. Proprio agli agenti un testimone ha raccontato che era affacciato alla finestra di casa e ha notato un ragazzino nascondersi dietro un'auto per poi scappare in direzione via Ponte nuovo insieme a un amico. Pochi attimi dopo, il residente ha sentito un'esplosione - molto simile a quella di un petardo - e ha visto le fiamme. I vigili del fuoco, durante il sopralluogo, hanno effettivamente trovato sull'asfalto i resti di un petardo.