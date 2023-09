Un incendio è scoppiato in una cascina in via Monluè, a due passi dalla tangenziale Est, zona Forlanini. Dai primi riscontri, un uomo di 77 anni è in gravi condizioni. Non sono note le cause del rogo.

Sul posto la polizia, un'ambulanza, un'automedica e si è anche mosso l'elisoccorso. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Milano.