Incendio a Corsico, auto avvolte e distrutte dalle fiamme

Un incendio ha distrutto due auto parcheggiate in via Vincenzo Monti a Corsico (hinterland Ovest di Milano) nella notte tra giovedì e venerdì 25 agosto. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno danneggiato anche la vetrina di una tabaccheria. Sul caso sono in corso accertamenti.

Tutto è iniziato intorno alle 2.10, come riferito dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i mezzi del distaccamento di Sardegna che hanno spento il rogo. Le operazioni sono terminate intorno alle 3.30 e non si registrano né feriti né intossicati.

La zona, comunque, "è stata delimitata a scopo precauzionale", hanno fatto sapere da via Messina. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.