Incendio a Milano, evacuato un palazzo di cinque piani

Prima le fiamme e il fumo, poi l'evacuazione e l'intervento dei pompieri. Incendio in via Murat a Milano (zona Maciachini) nella notte tra lunedì e martedì 12 settembre. Le fiamme hanno interessato un appartamento al secondo piano di un condominio di cinque piani nei pressi del civico 72.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con tre squadre e quindici uomini. In un primo momento - per precauzione - i pompieri hanno evacuato tutto il palazzo. Fortunatamente non si registrano né feriti né persone intossicate. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti

Dopo le operazioni di messa in sicurezza dell'immobile e di bonifica, i condomini sono stati fatti rientrare nelle rispettive abitazioni. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti della questura e il 118.