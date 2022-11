Incendio in via Padova: tre persone in ospedale

Tre persone sono rimaste leggermente intossicate in seguito a un incendio divampato in un palazzo di 4 piani al civico 55 di via Padova (zona Nolo).

Le fiamme sono divampate intorno alle 6.30, come riportato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei pompieri - un'autoscala, un'aps e un carro soccorso - oltre ai soccorritori del 118. Parte del palazzo è stato evacuato e le lingue di fuoco sono state domate nel giro di pochi minuti.

Tre persone che avevano inalato del fumo sono state accompagnate al pronto soccorso, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.