Incendio a Milano, fiamme in un appartamento: una persona in ospedale

Incendio in un appartamento di via Palmi a Milano (zona Baggio) nella notte tra lunedì e martedì 12 marzo. Le fiamme si sono scatenate poco prima delle 5.30 in un appartamento al terzo piano dell’edificio al civico 26.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con diversi mezzi. Secondo quanto trapelato sembra che una persona sia rimasta intossicata.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, sul posto insieme ai caschi rossi e alla polizia locale. L’area attorno all’edificio è stata transennata per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.