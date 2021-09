Incendio in via Paravia a Milano: due appartamenti distrutti dalle fiamme

Un incendio ha distrutto due appartamenti al civico 80 di via Paravia a Milano (zona San Siro) nella serata di sabato 25 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 20:00, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Entrambe le case sono andate completamente distrutte e le fiamme hanno divorato anche il sottotetto dello stabile. Le famiglie che in quel momento occupavano gli appartamenti sono riuscite a mettersi in salvo prima che le lingue di fuoco divorassero completamente i locali.

Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati cinque mezzi dei vigili del fuoco della sede centrale di via Messina e dei distaccamenti metropolitani limitrofi. Immediata la messa in sicurezza dello stabile con l'evacuazione temporanea dell'intero palazzo.

I vigili del fuoco dopo aver circoscritto le fiamme hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'immobile e attualmente (21:20 di sabato) stanno effettuando al cosiddetto "smassamento" dei due appartamenti andati in fumo.

L'agenzie regionale di emergenza urgenza è stata allertata ma fortunatamente per il momento non risultano esserci né feriti né intossicati. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo.