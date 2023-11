Incendio in un condominio: 50 persone evacuate, alcune intossicate

Circa 50 persone sono state evacuate da un condominio dopo un incendio in zona San Siro a Milano. Alcuni di loro sono rimasti intossicati ma nessuno è ferito in modo grave. L'incendio ha interessato un edificio in via Alessandro Paravia ed è divampato nella serata di martedì, poco prima delle 19. Sul posto, al civico 77, all'incrocio con via Bernardo Zamagna, sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, per un totale di 25 uomini.

Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dei pompieri l'intero edificio, di tre piani, è stato evacuato. In totale c'erano una cinquantina di persone. Il rogo ha interessato in particolare un appartamento al primo piano ma il fumo ha invaso tutta la struttura. Alte lingue di fuoco uscivano evidenti da due finestre dell'abitazione, verso l'esterno dell'edificio. Per il momento non sono note le cause dell'incendio.

OItre ai caschi rossi, sono intervenuti anche gli operatori del 118. Presenti un mezzo per coordinare la maxiemergenza, due automediche e 4 ambulanze. Dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno comunicato che non ci sono persone ustionate ma solo alcuni intossicati: 4 soccorse in codice verde e una in giallo. I pazienti presentano sintomi da inalazione da fumo: quindi difficoltà respiratoria, tosse, mal di gola.

Anche gli uomini e le donne delle forze dell'ordine e della protezione civile hanno prestato assistenza ai residenti costretti a lasciare le proprie abitazioni in uno dei momenti più freddi della giornata.