Galleria di Milano, incendio in un palazzo

Vigili del fuoco in azione in centro a Milano. Incendio nel locale pattumiera di un palazzo in via Silvio Pellico, 6, la via adiacente alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano.

Sul posto, intorno alle 4 di pomeriggio di giovedì 24 marzo, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. In base alle prime informazioni, sembra che ci sia stato un principio di incendio nel locale rifiuti dell'edificio al civico 6 di via Pellico, sede di diversi uffici. Dai negozi e dall'hotel adiacente è stato visto molto fumo provenire dal livello della strada. A bruciare è stata solo dell'immondizia e il piccolo rogo, appena innescato, è stato subito domato dai vigili del fuoco.

Poche ore prima, intorno alle 13, il 115 era dovuto interventire anche in via Stresa, dove si era verificato un altro incendio all'altezza del 20° piano del grattacielo in costruzione, Torre Milano. Anche in questo caso, al di là della densa nube di fubo che si era levata in cielo, la situazione è stata risolta in breve tempo, ancor prima dell'arrivo dei vigili del fuoco.