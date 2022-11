Incendio in un condominio a Milano: donna salva due uomini

Venerdì sera è scoppiato un incendio nel solaio di un appartamento in via Plinio 74, in zona corso Buenos Aires a Milano.

Sul posto, attorno alle 21, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la palazzina. Presente anche il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con ambulanza e automedica, per fortuna non risultano feriti, né intossicati.

Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite da un'abitazione che si affaccia nel cortile interno. I due inquilini si sono salvati grazie ad una donna che da fuori ha visto il fumo e gli ha avvertiti della situazione di pericolo.