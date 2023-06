Scoppia un incendio in un condominio: paura per alcuni residenti bloccati in ascensore

Attimi concitati in un condominio popolare al civico 8 di via Pomposa, quartiere Corvetto a Milano. Intorno alle 11 di giovedì mattina è scoppiato un incendio in un balcone al quarto piano. Per via delle fiamme l'ascensore si è bloccate e alcuni residenti sono rimasti chiusi al suo interno. Per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno anche spento il rogo.

Si tratta di una palazzina gestita dall'Aler, secondo quanto riferito dalla polizia locale, intervenuta con alcune pattuglie per gestire la fase d'emergenza. Per fortuna non è stato necessario l'intervento del 118 perché non si sono registrati feriti né intossicati.