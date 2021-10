Incendio in un appartamento di Milano: morta una donna

Un donna morta in un incendio dopo che nel suo appartamento si è verificato un principio di incendio. Succede in via Ponte Seveso, zona stazione Centrale, nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre, intorno alle 15.

Sul posto, nell'immobile sopra al Carrefour Express, sono intervenuti 118, con due ambulanze e automedica, tre mezzi dei vigili del fuoco, due pattuglie della polizia locale e quattro volanti polizia di Stato. In base a una prima ricostruzione, sembra che le fiamme siano divampate, per cause ancora da accertare, dal divano dell'abitazione della vittima, una signora ultranovantenne. Il calore ha provocato la rottura di due finestre della casa.

A circa un'ora dall'inizio del loro intervento, i vigili del fuoco avevano già domato il rogo nell'appartamento, al 1° di cinque piani: per questo non è stato necessario evacuare l'edificio. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare nulla per la vittima, dovendo constatarne il decesso sul posto.