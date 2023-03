Incendio a Milano, fiamme in un palazzo (abbandonato) di via Quintiliano

Un incendio è divampato in un palazzo abbandonato al civico 41 di via Quintiliano a Milano (zona Est di Milano) nella tarda mattinata di mercoledì 1° marzo. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, ma per il momento non risultano esserci persone ferite o intossicate.

Le lingue di fuoco, stando a quanto appreso da MilanoToday, stanno interessando diversi cumuli di rifiuti presenti al quarto e quinto piano della struttura che negli anni è diventata un ricovero per senzatetto. Sul posto stanno lavorando 5 squadre di via Messina, sono presenti anche i poliziotti della questura e il 118 con diversi mezzi.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il rogo, gli accertamenti scatteranno una volta estinte le fiamme di fuoco. In ordine cronologico si tratta dell'ultimo di una serie di incendi che hanno interessato l'area. Fatti simili si erano verificati nel 2022 e nel 2017.