Incendio in un palazzo a Milano, famiglie con bimbi e neonato di 3 mesi sul tetto: il salvataggio

Incendio a Milano in via Giovanni Rasori, zona Pagano, nella prima mattinata di venerdì 11 settembre, verso le 7.30. A causa della presenza di fumo, nove persone sono state soccorse dagli operatori del 118. Due famiglie - con tre bimbi piccoli, tra cui un neonato di appena tre mesi - si erano rifugiate sul tetto e sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco.

Sul posto sette squadre dei vigili del fuoco

Sul posto sono accorse sette squadre dei vigili del fuoco, con altrettanti mezzi, oltre ai soccorritori di Areu. In base a quanto ricostruito il rogo è iniziato all'interno di un corridoio dell'edificio che portava agli appartamenti del quinto e ultimo piano. Le abitazioni sono state subito evacuate e una persona anziana è stata condotta fuori con un dispositivo di ausilio alla respirazione. Per fortuna nessuno è rimasto ustionato.

I due nuclei familiari - due coppie di genitori rispettivamente con uno e due bambini, tutti piccoli e uno appena nato - grazie a un'autoscala sono stati portati giù dal tetto sul quale avevano trovato rifugio. Le fiamme sono state domate nel giro di una ventina di minuti, per disperdere il fumo, poi, i pompieri hanno utilizzato dei ventilatori.

I sanitari del 118 hanno prestato soccorso alle 9 persone coinvolte trasportandone alcune in ospedale per escludere un'eventuale inalazione di fumi. Per individuare le cause che hanno provocato l'incendio, stanno effettuando rilievi sul posto i pompieri del nucleo investigativo antincendio.

