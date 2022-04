Si incendia un materasso in casa, quattro intossicati

E' di quattro intossicati il bilancio di un incendio di lieve entità scoppiato in un appartamento di via Ricciarelli a Milano, in zona San Siro, nella mattinata di sabato 30 aprile. Secondo quanto riferito da Areu, azienda regionale emergenza urgenza, il fatto si è verificato poco dopo le nove.

Un materasso ha preso fuoco in un appartamento, per cause da definire. Forse un mozzicone di sigaretta rimasto acceso. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi di soccorso del 118. Areu riferisce di quattro persone rimaste lievemente intossicate a causa delle esalazioni del fumo.